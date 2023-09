Mann schoss in Wiener Park mit Schreckschusswaffe herum

Am Dienstag wurde ein Mann in Wien-Favoriten angezeigt, weil er mit einer Schreckschusswaffe in einem Park herumgeschossen hatte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten wurden alarmiert, da mehrere Personen angaben, Knallgeräusche, vermutlich Schüsse, in einem Park wahrgenommen zu haben.

22-Jähriger schoss mit Schreckschusswaffe in Wien-Favoriten

In weiterer Folge konnte ein 22-Jähriger (StA.: Rumänien) im Waldmüllerpark in Wien-Favoriten angehalten werden. Dieser gab an, aufgrund seines Geburtstages fünf Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben zu haben. Die Schreckschusswaffe konnte in einem nahegelegenen Gebüsch vorgefunden und sichergestellt werden. Der 22- Jährige wurde wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Ebenso wurde gegen diesen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.