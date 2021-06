Mann in Neuer Donau in Wien untergegangen: Tot geborgen

Am Sonntag konnte ein Mann nur mehr tot aus der Neuen Donau in Wien-Donaustadt geborgen werden. Er sprang zuvor von einer Badeplattform und ging plötzlich unter.

Ein Mann versank am 20. Juni nach einem Sprung von einer Badeplattform in der Neue Donau. Die Feuerwehr-Einsatztaucher trafen kurz nach der Alarmierung gegen 21.10 Uhr ein und fanden die untergegangene Person innerhalb kürzester Zeit. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben leider erfolglos.

Mann ging in Neuer Donau in Wien unter: Passant schlug Alarm

Bei Badunfällen richtig reagieren: Tipps der Feuerwehr

Die Taucher der Berufsfeuerwehr Wien sind binnen weniger Minuten am Einsatzort und haben dann die Chance, untergegangene Personen noch in einem überlebensfähigen Zustand zu finden. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Rettungshubschrauber können Wiener FeuerwehrEinsatztaucher auch binnen weniger Minuten an allen Gewässern im Einzugsbereich des Hubschraubers in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland als Ergänzung zu den Feuerwehrtauchern der Bundesländer eingeflogen werden.