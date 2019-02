Mann im Rollstuhl nach Wohnhausbrand in Wien-Penzing verstorben

Schwerverletzt konnte am Freitagvormittag ein im Rollstuhl sitzender Mann von Feuerwehrleuten aus seiner brennenden Wohnung in der Mühlbergstraße geborgen werden. Er erlag jedoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund bemerkte eine Passantin am Freitag gegen 10.30 Uhr den Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Mühlbergstraße in Wien-Penzing. Rauch drang aus einem der Fenster. “Sie eilte zur nahegelegenen Feuerwache und schlug Alarm”, berichtete Feiler. Das Feuer war auch sonst nicht unbemerkt geblieben: Fast zeitgleich gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein.