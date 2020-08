Mann hantierte am Wiener Reumannplatz mit Waffe

Ein Mann soll am Dienstagabend am Reumannplatz in Wien-Favoriten mit einer selbstgebauten Waffe und einem Speer hantiert haben. Menschen wurden keine verletzt, der Mann befindet sich auf der Flucht.

Gestern Abend rückte die Polizei zum Reumannplatz in Wien-Favoriten aus, nachdem ein Mann in der Fußgängerzone mit einer selbstgebauten Waffe Aufsehen erregt hatte. Laut Zeugen soll der Mann einen selbstgebauten Speer mitgeführt, aber niemanden bedroht haben. Vor Eintreffen der Polizei kam es zu einem Streit mit Zeugen und einem Fahrzeuglenker.

Identität des Mannes bekannt

Als der Mann die Polizei sah, warf er seine Waffe und floh. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt, allerdings wurde ein Fahrzeug beschädigt. Erste Ermittlungen zur Identität des Mannes weisen darauf hin, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen 59-jährigen Österreicher handelt. Die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den amtsbekannten Mann besteht eine Festnahmeanordnung.