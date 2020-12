Mann griff Wiener Polizei im Rausch an

Ein offensichtlich berauschter Mann randalierte am Mittwoch in einem Einkaufszentrum in Wien und rief so die Polizei auf den Plan.

Die Wiener Polizei musste am Mittwoch ausrücken, nachdem ein augenscheinlich unter Drogen oder Alkoholeinfluss stehender Mann in einem Einkaufszentrum randaliert hatte. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann, ein 34-jähriger Österreicher, zunehmend aggressiver und attackierte sowohl die Beamten als auch das Sicherheitspersonal des Einkaufszentrums. Der Mann konnte nur noch mit Gewalt festgenommen werden. Laut eigenen Angaben habe der Mann zuvor Kokain und Liquid Ecstasy konsumiert.