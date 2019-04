Mann ging in Wien-Döbling bei Rot über Schutzweg: Von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Mittwoch wurde ein 48-Jähriger bei einem Unfall auf der Heiligenstädter Straße schwer verletzt. Der Mann wollte die Rot die Fahrbahn überqueren.

Ein 36-jähriger Mann fuhr am 3. April gegen 21.00 Uhr mit einem Pkw auf der Fahrbahn der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling stadtauswärts und wollte den Kreuzungsbereich mit der Gunoldstraße/Barawitzkagasse in gerader Richtung übersetzen.