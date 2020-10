Mann geriet mit Bein in Erntemaschine: Schwer verletzt

Am Montag wurde ein Mann im Bezirk Tulln bei einer Kürbisernte schwer verletzt, als er mit seinem Bein in die Erntemaschine geriet. Erst nach einer Stunde konnte er von Einsatzkräften aus dem Gerät befreit werden.

In Mitterstockstall, einer Katastralgemeinde von Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln), ist am Montagnachmittag ein Mann bei der Kürbisernte mit seinem Bein in eine Vollerntemaschine geraten.