Mann fuchtelte in Wien-Favoriten mit Messer: Polizei taserte 47-Jährigen

Die Wiener Polizei musste am Sonntag einen Taser gegen einen 47-Jährigen in Favoriten einsetzen, weil sich der Mann weigerte, ein 20 Zentimeter langes Messer auf die Seite zu legen. Auch Schrotmunition wurde sichergestellt.

Zeugen wählten am Sonntagnachmittag den Polizeinotruf, da ein Mann in Wien-Favoriten nach einem lautstarken Streit mit einer Frau mit einem Messer gegen eine Hausmauer stach. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, hielt der 47-jährige Österreicher das Messer noch in der Hand. Der Tatverdächtige ging mit dem Messer immer wieder in Richtung der Beamten, war sehr aggressiv, spuckte zu Boden und forderte die Polizisten auf, herzukommen.