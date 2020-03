Mann flüchtet mit Sprung aus dem Fenster vor Wiener Polizei

Ein 27-jähriger Mann, dem eine mehrmonatige Freiheitsstrafe blühte, ist am Sonntagvormittag in Wien-Simmering vor der Polizei geflüchtet.

Beamte der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse führten am Sonntag gegen 11:30 Uhr in der Eyzinggasse in Wien-Simmering einen Vorführungsbefehl zum Strafantritt gegen einen 27-jährigen Mann durch. Der Russe hat eine mehrmonatige Freiheitsstrafe anzutreten.