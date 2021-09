Mann entdeckte Bombe in Wald in Wien-Döbling

Am Sonntagvormittag meldete ein Mann der Wiener Polizei einen Fund von Kriegsmaterial. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Stabbrandbombe.

Ein Mann ging am 5. September in eine Polizeiinspektion in Wien-Ottakring, nachdem er vermutlich Kriegsmaterial in einem Wald in Wien-Döbling aufgefunden hatte. Er zeigte den Beamten den Auffindungsort bei der Höhenstraße, wo er den verdächtigen Gegenstand unberührt liegen gelassen hatte. Ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) stellte fest, dass

es sich um eine Stabbrandbombe handelte. Diese wurde in weiterer Folge abtransportiert.