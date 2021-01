Mann drohte Wiener Polizisten mit dem Erstechen: Warnschuss abgegeben

Am Montagabend bedrohte ein 17-Jähriger in Wien-Simmering mehrere Polizisten mit dem Erstechen. Erst als ein Warnschuss abgegeben wurde, konnte der Bursche festgenommen werden.

Ein aggressiver Jugendlicher ist am Montagabend vor einem Krisenzentrum in Wien-Simmering von der Polizei erst nach der Abgabe eines Warnschusses festgenommen worden. "Er drohte ihnen, ein Messer zu haben und sie erstechen zu wollen", so die Exekutive in einer Aussendung. Bei seiner Einvernahme gab der 17-Jährige an, ein Drogenproblem zu haben.