In Wien-Margareten drohte am Dienstag ein Mann einem Parksheriff mit dem Umbringen.

24-Jähriger drohte Parksheriff in Wien-Margareten mit dem Umbringen

Der 24-Jährige war auch gegenüber den Polizisten in Wien-Margareten äußerst aggressiv. Aufgrund der gefährlichen Drohung wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen die wehrte er sich, in dem er immer wieder versuchte aus der Fixierung zu entkommen. Sein Bruder (20, StA.: Afghanistan) versuchte ebenfalls die Festnahme in Wien zu verhindern. Aufgrund dessen wurde auch der 20-Jährige vorläufig festgenommen. Nach den Vernehmungen wurden beide Männer über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.