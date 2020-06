Mann drohte mit in Wien-Leopoldstadt mit Messer

Nach einer Drohung mit einem Messer wurde am Sonntag ein 41-Jähriger in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Auch gegenüber den Polizisten war der Mann aggressiv.

Ein 41-jähriger Mann aus dem Kongo wurde am 21. Juni 2020 in der Machstraße in Wien-Leopoldstadt nach einer gefährlichen Drohung mit einem Messer festgenommen. Auch im Zuge der Amtshandlung zückte der Mann das rund 20 Zentimeter lange Messer erneut und musste mehrfach aufgefordert werden die Waffe fallenzulassen. Der Mann befindet sich wieder auf freiem Fuß und wurde angezeigt.