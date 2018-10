Mann drohte im Streit mit dem Tod: Festnahme in Leopoldstadt

Am Mittwoch kam es im 2. Wiener Gemeindebezirk zu einem Streit zwischen zwei Männern. Die Polizei wurde verständigt.

Am 3. Oktober gegen 15:30 Uhr kam es am Völkermarkt, im 2. Bezirk in einem Lokal zu einem Streit zwischen zwei Männern (18 und 46). Die Ursache des Streits ist bislang noch unklar. Dieser Streit eskalierte und der 46-jährige attackierte den anderen Mann mit einem Gehstock. Der jüngere Mann zog anschließend das Messer.