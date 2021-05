Mann drohte Frau und Kindern mit dem Umbringen

In Wien-Meidling drohte ein Mann seiner Frau und seinen Kinder am Samstag am Telefon mit dem Umbringen. Der Mann wurde festgenommen.

In Wien-Meidling wurde der 35-jährige Österreicher festgenommen, nachdem er seine 31-jährige Frau und die gemeinsamen Kinder telefonisch mit dem Umbringen bedroht haben soll. Zuvor war es in der Wohnung der Mutter des Opfers zu einem Brand gekommen. Ob der Tatverdächtige damit im Zusammenhang steht war noch Gegenstand von Ermittlungen. Gegen den Mann besteht bereits eine einstweilige Verfügung.

Hilfe bei häuslicher Gewalt

Die Polizei verwies in einer Aussendung auf den Notruf 133. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05/7722) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.