Mann drohte Ex: WEGA-Einsatz in Wien-Donaustadt

Weil ein 23-Jähriger seine Ex-Freundin mit dem Umbringen gedroht haben soll, kam es in der Nacht auf Samstag zu einem WEGA-Einsatz in Wien-Donaustadt. Der Mann wurde angezeigt.

Eine Frau alarmierte in der Nacht auf Samstag die Polizei, da sie laut eigenen Angaben von ihrem Ex-Lebensgefährten in einer Wohnung in der Kaisermühlenstraße in Wien-Donaustadt geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sei. Sie habe sich in das Stiegenhaus retten können. Sie sagte den Polizisten außerdem, dass ihr Ex, ein 23- jähriger Österreicher, ein Jagdgewehr besitze. Deshalb wurde die Sondereinheit WEGA hinzugezogen.