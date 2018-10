Mann beißt und kratzt Polizisten am Südtiroler Platz in Wien: Festnahme

Am Mittwochabend attackierte ein Mann zwei Polizisten am Südtiroler Platz, als diese ihn festnehmen wollten. Zuvor urinierte er im Bereich der U1-Station.

Beamte der Polizei Margareten wurden am 3. Oktober gegen 21.15 Uhr auf eine männliche Person aufmerksam, welche im U-Bahn-Bereich Südtiroler Platz öffentlich urinierte. Der Österreicher wurde angehalten und aufgefordert, sich zu legitimieren. Hierbei versetzte er unvermittelt einer Beamtin einen Schlag und lief davon.

Polizisten am Südtiroler Platz in Wien attackiert und verletzt

Kurz darauf holten ihn die Beamten ein und sprachen die Festnahme aus. Erneut leistete der Mann körperlichen Widerstand gegen die Amtshandlung und schlug auf die Polizisten ein. Er kratzte die einschreitende Beamtin und biss ihren Kollegen in den Arm. Er wurde schließlich mit Körperkraft überwältigt und am Boden fixiert und befindet sich nun in Haft.