Mann bei Zimmerbrand in Wien schwer verletzt

Am Mittwochabend sorgte ein Zimmerbrand für Verkehrssperren in der Wiener Nordwestbahnstraße. Die Feuerwehr rettete einen schwerverletzten 34-Jährigen aus der Brandwohnung.

Im Bereich der Nordwestbahnstraße kam es am 19. Juni gegen 21.00 Uhr in einem Wohnhaus zu einem Zimmerbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus zwei straßenseitigen Fenstern und durch die durchgebrannte Türe ins Stiegenhaus.

34-Jähriger mit schweren Verletzungen aus Wohnung gerettet

Der vom Brand in seiner Wohnung eingeschlossene 34-jährige Mann machte sich an einem der Wohnungsfenster bemerkbar. Ein Sprungkissen wurde unterhalb des Fensters in Stellung gebracht, eine Drehleiter aufgestellt.