Mann bedrohte Wiener Kellnerin und wollte Sex: Arbeitgeber muss zahlen

Eine Kellnerin wurde in einem Wiener Cafe mehrmals sexuell belästigt. Die Klage gegen ihren Chef, der die Vorfälle herunterspielte, war nun erfolgreich.

Stammgast wollte Sex mit Kellnerin und bedrohte die Frau

Die Umgangsformen in dem Lokal seien der Kellnerin zufolge rau gewesen. Ein Übergriff “brachte das Fass zum Überlaufen”, berichtete die AK am Montag. Ein Gast versuchte demnach, die Frau an sich heranzuziehen und griff ihr dabei ans Gesäß. Auf eine Beschwerde beim Chef habe dieser mit den Worten reagiert, die Gäste seien halt so, aber sie seien ja nicht gefährlich.