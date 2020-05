Mann bedrohte Nachbar mit Axt: Festnahme in Wien-Favoriten

Am Montag kam es zu einem Nachbarschaftsstreit in Wien-Favoriten. Ein 28-Jähriger bedrohte dabei seinen Nachbarn mit einer Axt. Er wurde festgenommen.

Gegen 16:50 Uhr wurden Beamte aufgrund eines Streits in ein Stiegenhaus eines Mehrparteinhauses in der Troststraße in Wien-Favoriten gerufen. Dort angekommen trafen sie auf einen aufgebrachten und offenbar durch Drogen beeinträchtigten Mann. Er war dabei einen sichtlich verängstigten Mann anzuschreien.