Mann bedrohte Ehefrau in Wien-Brigittenau mit dem Umbringen

In Wien-Brigittenau rückte die Wiener Polizei am Sonntag-Abend aus, nachdem ein Mann seine Ehefrau und ihren Schwager bedroht und angegriffen hatte.

Mann nach Drohungen gegen Ehefrau und Schwager festgenommen

Als die beiden Geschwister die Wohnung verlassen wollten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 36-jährige Verdächtige angeblich seinen Schwager in die Hand biss und seine Ehefrau am Finger verletzte. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig in der Wohnung fest. Das Messer, das als Tatwaffe verwendet wurde, wurde in den Räumlichkeiten gefunden und sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Anzeige erstattet, und der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.