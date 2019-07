Mann bedrohte 15-Jährige mit Schusswaffe in Wien-Donaustadt: Festnahme

Am Mittwoch bedrohte ein 56-Jähriger eine 15-Jährige mit einer Schusswaffe in einem Innenhof in Wien-Donaustadt, da er sich durch lärmende Kinder gestört fühlte. Der Mann wurde festgenommen

Am 24. Juli gegen 15:30 Uhr beschwerte sich ein 56-Jähriger im Bereich des Kurt-Ohnsorg-Wegs in Wien-Donaustadt über lärmende Kinder in einem Innenhof.

Er forderte die Kinder auf, den Hof zu verlassen. Als diese seiner Aufforderung nicht nachkamen, bedrohte der Mann ein 15-jähriges Mädchen mit einer Schusswaffe.

Er bedrohte damit das Mädchen, indem er die Waffe repetierte und in die Richtung der Jugendlichen hielt. Danach verließ der Mann den Tatort

56-Jähriger in Wien-Donaustadt von WEGA festgenommen