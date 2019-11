Mann auf der Wiener Donauinsel brutal verprügelt: 15-Jähriger verurteilt

Ein 15-Jähriger wurde heute in Wien zu 15 Monaten bedingt verurteilt, weil er einen 36-Jährigen auf der Donauinsel schwer verletzt hat. Gegen zwei weitere Burschen wird im Dezember weiterverhandelt.

Nach einem Gewaltexzess auf der Donauinsel, bei dem ein 36 Jahre alter Mann von drei Burschen schwer verletzt wurde, ist ein 15-Jähriger am Donnerstag am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss er dem Opfer 2.000 Euro bezahlen und ein Anti-Gewalttraining absolvieren. Gegen die beiden anderen Angeklagten wird am 20. Dezember weiterverhandelt.