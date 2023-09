In Wien-Ottakring attackierte ein Mann aus bisher ungeklärten Gründen seinen 51-jährigen Bekannten vor einem Lokal mit einem Messer.

Aus derzeit ungeklärten Gründen und völlig unvermittelt soll ein 63-jähriger türkischer Staatsangehöriger einen 51-jährigen Bekannten vor einem Lokal in Wien-Ottakring mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer wurde dadurch leicht verletzt. Der Tatverdächtige ging davon. Der 51-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

63-Jähriger attackierte Bekannten vor Wiener Lokal mit dem Messer

Er konnte das Spital nach einer ambulanten Versorgung bereits verlassen. Der Tatverdächtige konnte von den in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten in der Nähe des Tatortes angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Tatwaffe konnte nicht sichergestellt werden. Ein mit dem Tatverdächtigen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der 63-Jährige zeigte sich nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.