Mann an Straßenbahn-Haltestelle in Wien mit Messer attackiert

Als eine Frau aus einer Straßenbahn in der Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ausstieg, attackierte sie einen ihr unbekannten Mann mit einem Messer.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei der Straßenbahnhaltestelle in der Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim Fünfhaus.