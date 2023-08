Am Freitag bewarf ein Mann am Wiener Praterstern eine Bäckereiangestellte mit einem Sessel und drohte ihr mit dem Umbringen.

Weil sich ein 54-jähriger Mann (Stbg.: Österreich) in einer Filiale einer Bäckerei am Wiener Praterstern ungebührlich verhalten haben soll, wurde er von einer 34-jährigen Angestellten aufgefordert die Filiale zu verlassen.

Mann am Wiener Praterstern bedrohte Bäckereiangestellte mit dem Umbringen

Mann am Wiener Praterstern war bereits amtsbekannt

Der 54-Jährige war bereits amtsbekannt, er soll außerdem zu aggressiven Handlungen neigen. Der Lebensgefährte der Frau verfolgte ihn. Als die Beamten hinkamen, trafen sie den 54-Jährigen in einem Eingangsbereich der Bahnhofshalle sitzend am Boden an. Im Zuge der Sachverhaltsklärung bedrohte der 54-Jährige die Angestellte mehrmals mit dem Umbringen, woraufhin er festgenommen wurde.