Mandate & Co.: So läuft die Landtagswahl im Burgenland

36 Mandate werden bei der burgenländischen Landtagswahl am 26. Jänner verteilt. Dies geschieht nach einem besonders stark ausgebauten Persönlichkeitswahlrecht.

In jedem Wahlkreis ist ein Mandat pro Partei fix für den Vorzugsstimmenstärksten reserviert. Und es gilt "Vorzugsstimme vor Partei". Für den Einzug in den Landtag braucht eine Partei vier Prozent landesweit oder ein Grundmandat.

Vorzugsstimmen bei Mandatsverteilung wichtig

Aber auch die burgenländische Landtagswahlordnung hat eine über die übliche Hürde einer bestimmten Anzahl an Vorzugsstimmen hinausgehende Regelung: Schafft eine Partei Grundmandate im Wahlkreis, dann ist fix eines - und wenn es nur eines gibt dieses - für den Kandidaten mit den meisten Vorzugsstimmen reserviert. Jeder Wähler kann im Wahlkreis bis zu drei (unterschiedliche, aber einer Partei angehörende) Kandidaten auswählen.

Meistens bekommen zwar die auf den Listen vorne Gereihten auch die meisten Vorzugsstimmen. Damit aber auch andere Kandidaten zum Zug kommen können - zumindest in Wahlkreisen, wo eine Partei mehrere Mandate macht -, ist das letzte eroberte Mandat für den Vorzugskandidaten reserviert. Die anderen Mandate werden nach Wahlpunkten (kombiniert aus Listenplatz und Vorzugsstimmen) verteilt.

Auf Landesebene - für die Restmandate - kann jeder Burgenländer eine Vorzugsstimme vergeben. Hier muss der Kandidat vier Prozent der Parteisumme an Vorzugsstimmen lukrieren, um vorgereiht zu werden. Klar geregelt ist in der Landtagswahlordnung, dass im Wahlkreis gewählte Kandidaten das Grundmandat annehmen müssen - also kein Landesmandat bekommen dürfen. Auch damit wird der Einfluss der Parteizentralen auf die Mandatszuweisungen etwas eingeschränkt.