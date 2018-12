Manaslu - Berg der Seelen: Trailer und Infos zum Film

Hans Kammerlander ist eine Bergsteigerlegende, die sich nach einem Vierteljahrhundert ihrem Schicksal stellt: Vor 26 Jahren stürzte am 8.163 Meter hohen Manaslu in Nepal ein Freund in den Tod, während ein anderer nur wenige Meter neben Kammerlander vom Blitz erschlagen wurde.

Diesen Prozess des Bergbauernbuben und Halbwaisen hat Erfolgsregisseur Gerald Salmina (“Streif”) in seinem Doku-Porträt begleitet. Im Zentrum steht die Frage, was Kammerlander trotz aller Niederschläge abseits der großen Triumphe immer noch auf den Berg treibt.

