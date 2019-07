Magnum wird 30: "Magnum House of Play" feierlich eröffnet

Am Montag feierte Magnum seinen 30. Geburtstag mit der Eröffnung des "Magnum House of Play." Noch bis Mittwoch gibt es für Gäste bei freiem Eintritt Gratis-Eis.

Montagabend feierte Magnum seinen 30. Geburtstag mit der Eröffnung des "Magnum House of Play". Dabei handelt es sich um eine interaktive Erlebniswelt im Palmenhaus im Wiener Burggarten.

#NeverStopPlaying im Palmenhaus im Wiener Burggarten

Unter anderem gibt es zwei Erlebnisstationen, die nach dem Geburtstagsmotto #NeverStopPlaying von Palina Rojinski und Riccardo Simonetti interpretiert wurden. Noch bis Mittwoch können Eis-Fans das Magnum House of Play bei freiem Eintritt erleben. Der Magnum-Schokoladenbrunnen mit Eis zum Selbstgestalten und Gratiskostproben des neuen Magnum White Chocolate & Cookies dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

"Magnum House of Play" feierlich eröffnet

Am Eröffnungsabend waren unter anderem die ehemalige Miss Austria und Model Tanja Duhovich, Russkaja Frontman Georgij Makazaria, Designerin Niki Osl, Moderatorin und Schauspielerin Kimberly Budinsky, Werbeschönheit und Schauspielerin Chiara Pisati, Influencerin Tatjana Kreuzmayr und Influencer und Kabarettist Michi Buchinger dabei. Sie versuchten bei zahlreichen verspielten Erlebnisstationen das Kind in sich zu entdecken.

Anlässlich des Geburtstages lädt Magnum noch zwei Tage lang in das House im Palmenhaus im Burggarten zum Spielen und Genießen ein.

„Vor 30 Jahren hat Eskimo entschieden, dass man nie zu alt für Eis sein sollte und mit Magnum das erste Eis am Stiel, welches explizit für Erwachsene entwickelt wurde, auf den Markt gebracht. Daran knüpfen wir jetzt an und zeigen mit dem Magnum House of Play, dass man nie zu erwachsen sein sollte, das innere Kind rauszulassen und das Leben von der genussvollen und verspielten Seite zu nehmen”, sagt die Senior Brand Manager Magnum Unilever DACH Carina Holzhüter.