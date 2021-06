Genussbotschafterin Lili Paul-Roncalli in Wien.

Genussbotschafterin Lili Paul-Roncalli in Wien.

Genussbotschafterin Lili Paul-Roncalli in Wien. ©Magnum / Conny de Beauclair

Magnum Event in Wien mit Lili Paul-Roncalli und virtuellem Auftritt von Miley Cyrus

Am Donnerstagabend ging in der Libelle in Wien eine besondere Veranstaltung über die Bühne: Das Magnum Event. Mit dabei war Botschafterin Lili Paul-Roncalli (live) und Miley Cyrus (virtuell).

Heuer wurde das Magnum Double Gold Caramel Billionaire auf den Eismarkt gebracht. Es soll für Genuss in all seiner Vielschichtigkeit stehen. Magnum kooperiert dafür mit Miley Cyrus sowie den Genussbotschaftern Lili Paul-Roncalli, Riccardo Simonetti und Jannik Schümann.

Virtueller Auftritt von Miley Cyrus in MQ Libelle

Am Donnerstag waren ausgewählte Gäste in der MQ Libelle im Wiener Museumsquartier geladen. Unter anderem fand die Weltpremiere eines exklusiv für Magnum gegebenen virtuellen Auftritts von Miley Cyrus in 8D-Sound statt. Auch VIENNA.at durfte dabei sein.

Lili Paul-Roncalli: "Wien ist so vielfältig wie das Magnum-Eis"

Die Magnum Genussbotschafter verbindet, dass sie alle Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen möchten. Bei einer gemeinsamen Fotoserie präsentierte auch Lili Paul-Roncalli die Eigenschaften "willensstark", "lebensfroh" und "hingebungsvoll".

Im Gespräch mit VIENNA.at meinte Lili Paul-Roncalli: "Genuss verbinde ich immer mit Dingen, die abwechslungsreich sind. Man genießt etwas nur, wenn man es nicht jeden Tag erlebt." Das neue Eis ist aktuell ihr Lieblingseis: "Es ist etwas für alle Sinne. Es schaut gut aus und schmeckt noch viel besser". Die Künstlerin selbst lebt in Wien, Köln und Mallorca. An Wien schätzt sie besonders die Architektur, die Gebäude, die unterschiedlichen Facetten. "Wien ist so vielfältig wie das Magnum Eis".

Paul-Roncalli stellte auch die limitierte Design-Edition „Magnum Pleasure Icons“ vor. Entstanden ist diese mit unabhängigen Labels, erhältlich sind diese über die jeweiligen Online-Shops.

Virtuelle Weltpremiere mit Miley Cyrus

Um 20.30 Uhr fand schließlich die virtuelle Weltpremiere „ iley in Layers“ mit Miley Cyrus statt. Die 8D Performance wurde extra für Magnum gespielt. Die Gäste durften den unvergleichlichen 8D-Sound und die beeindruckende Stimme von Miley via Funkkopfhörer genießen.

Zwischendurch durfte auch das neue Magnum Double Caramel Billionaire genossen werden. Unilever Austria Category Director Foods & Refreshment Gunnar Widhalm meinte, das Eis solle den "maximalen Genuss im Mund" bieten. Das Eis sollte für Leben, Freude und Genuss stehen - und die Erwartungen wurden hier nicht enttäuscht.