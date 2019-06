Magisch Fantastisches Familienwochenende im Schloss Neugebäude

Am 15. und 16. Juni steigt im Schloss Neugebäude das Magisch Fantastische Familienwochenende mit einem abwechslungsreichen Programm. Das Event steht zudem unter einem karitativen Leitthema.

Am 15. und 16. Juni 2019 verwandelt sich das Schloss Neugebäude in Wien in einen magischen Ort voller Spaß und Action für die ganze Familie.