Mäuseplage sorgt für Schulsperre in Wien-Donaustadt

Einige Schulpavillons der Löwenschule Aspern sind derzeit wegen einer Mäuseplage für den Unterricht gesperrt. Die Direktorin sprach von einem "Desaster für Kinder und Kolleginnen".

Wegen einer Mäuseplage ist eine Volksschule in Wien-Donaustadt teilweise gesperrt worden. Eine amtsärztliche Untersuchung am Montagvormittag bestätigte die Empfehlung, in den betroffenen Schulpavillons der Löwenschule Aspern nicht weiter zu unterrichten, berichtete ORF-“Wien heute”. Die Schüler werden nun in Ersatzräumen im gegenüberliegenden Hauptgebäude in der Langobardenstraße untergebracht.