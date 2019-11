Märchenwelt der Eiskönigin erleben: Arendelle im Donau Zentrum in Wien

"Die Eiskönigin 2" ist in den Kinos bereits angelaufen. Nun wird Arendelle auch in Wien zum Leben erweckt. Bis zum 7. Dezember kann die interaktive Ausstellung im Donau Zentrum in Wien besucht werden.

Zum Filmstart von "Die Eiskönigin 2" gibt es im Donau Zentrum in Wien ein winterliches Abendteuer. Bis zum 7. Dezember dreht sich dort alles um das neue Disney-Kinohighlight. Fans können ab sofort im Donau Zentrum in Wien in die Welt der Eiskönigin eintauchen und dabei eine Reihe von interaktiven und lustigen Attraktionen erleben. Inspiriert ist diese abenteuerliche Reise von Anna, Elsa, Kristoff, Sven und Olaf.

Arendelle im Donau Zentrum: Das Programm

Besucher dürfen sich unter anderem auf den "Zauber Garten" freuen. Dabei handelt es sich um einen magischen Spielplatz. Dort warten beispielsweise ein Puzzle-Spiel, ein Bälle-Bad und eine Malstation. Außerdem können Fans ein Erinnerungsfoto mit Elsa und Anna machen. Zudem werden bei einem Gewinnspiel Preise von Disney verlost. Die Stationen sind wochentags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.