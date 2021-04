Männliche Leiche in Wohnung in Wien-Rudolfsheim aufgefunden

Am Karfreitag wurde ein 19-Jähriger leblos in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim aufgefunden, die Todesursache ist unklar. Laut Polizei könne Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden.

Ein 24-Jähriger erzählte einem Streetworker am 2. April gegen 10.00 Uhr, dass ein toter Mann, dem er einen Schlafplatz angeboten hatte, in seiner Wohnung läge. Der Streetworker alarmierte die Polizei, welche einen 19-Jährigen Mann leblos in der Wohnung in der Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim vorfand.

19-Jähriger lag tot in Wohnung: Obduktion angeordnet