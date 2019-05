Männer von hinten angefahren: Wiener Polizei sucht nach Täter

Am 24. November 2018 wurden in der Triester Straße in Wien-Favoriten drei Männer mit einem Auto angefahren. Laut Polizei könnte es sich um einen Mordversuch handeln, sie sucht nun mittels Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Die drei Männer (32, 32 bzw. 42 Jahre, alle serbische Staatsbürger) waren am 24. November zu Fuß am Gehsteig auf der Triester Straße in Wien-Favoriten unterwegs. Kurz nach vier Uhr früh wurden sie von einem bis dato unbekannten Tatverdächtigen mit einem Pkw von hinten angefahren. Einer der Männer erlitt schwere, ein anderer leichte Verletzungen. Der dritte Mann konnte sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Streit über Musik eskalierte Auslöser der Tat soll ein Streit zwischen dem unbekannten mutmaßlichen Täter und den drei Opfern in einem Lokal gewesen sein – die Männer stritten sich offenbar über die dort gespielte Musik. Der Lokalbesitzer schmiss daher den unbekannten Tatverdächtigen und dessen Begleiter des Lokals. Dort dürften die beiden Männer im Tatauto gewartet haben, bis die drei Opfer das Lokal verließen.