Männer-Trio raubte in Ottakring Autoschlüssel mit vorgehaltenem Messer

Die Wiener Polizei berichtet, dass in der Nacht auf Montag drei Männer auf offener Straße einem Pkw-Besitzer mit vorgehaltenem Messer seine Autoschlüssel abgenommen haben sollen.

Der Vorfall geschah in der Nacht auf Montag kurz nach 02:30 Uhr in der Deinhardsteingasse in Wien-Ottakring. Die Polizei wurde wegen drei Männern verständigt, die laut Zeugenaussagen versucht hatten, einen Pkw zu stehlen.