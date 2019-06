Männer stürzten bei Lokalstreit in Wien-Ottakring durch Glasfassade

Bei einem Gerangel in einem Lokal in der Neulerchenfelder Straße stürzten zwei Männer am Freitag durch die Glasfassade und zogen sich dabei Schnittverletzungen zu.

Ein 27-Jähriger geriet am 31. Mai 2019 gegen 15.00 Uhr mit einem 23-Jährigen in einem Lokal in der Neulerchenfelder Straße in Wien-Ottakring in Streit. Worum es dabei gegangen war, blieb zunächst unklar. Jedenfalls zog der Ältere ein Butterfly-Messer mit einer Klingenlänge von rund zehn Zentimetern und ging auf den 23-jährigen los.