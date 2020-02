Männer stürmten Wiener Wohnung und attackierten 24-Jährigen mit Messer

Der Mann wurde durch Messerstiche an den Händen verletzt.

Ein 24-Jähriger wurde am Samstag an den Händen durch Messerstiche verletzt, nachdem zwei Männer die Wohnung in Wien stürmten und das Opfer attackierten.

Der 24-Jährige, der einen Freund in dessen Wohnung in Wien-Rudolfsheim besucht hatte, wurde gegen 18.30 Uhr attackier. Zwei Männer, somalische Staatsbürger, hatten plötzlich die Wohnung gestürmt und das Opfer attackiert. Der 24-Jährige konnte die gegen ihn geführten Messerstiche teilweise abwehren.

Die Verdächtigen wurden laut Wiener Polizei noch am Tatort festgenommen. Sie gaben an, im Auftrag eines Freundes gehandelt zu haben. Dieser sei nach einer Anzeige des Opfers in Haft gekommen.