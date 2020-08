Männer sprangen bei Flucht vor Wiener Polizei aus Fenster

In Wien-Brigittenau wurde gestern die Polizei wegen einer Lärmbelästigung in die Klosterneuburger Straße gerufen. Als die Beamten bei der Adresse ankamen, sprangen zwei Männer aus dem Fenster.

Kurz nach 22 Uhr meldete am Mittwoch eine Zeugin der Polizei eine Lärmerregung sowie Sachbeschädigung im Stiegenhaus ihres Wohnhauses in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau. Als die Polizeibeamten kurz darauf bei der Wohnung eintrafen, ergriffen zwei Männer sofort die Flucht und sprangen aus einem geöffneten Fenster im ersten Stock. Die beiden 50 und 52 Jahre alten Chinesen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und mussten von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt werden.