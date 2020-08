Männer hantierten in Wien-Donaustadt mit Spielzeugwaffen

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt, da mehrere Männer mit Schusswaffen auf der Straße hantiert haben sollen.

In der Carl Auböck Promenande in Wien-Donaustadt wurden fünf Männer beim Hantieren mit Schusswaffen auf offener Straße beobachtet. Als die Polizei anrückte und die Männer kontrolleirte, stellte sich heraus, dass es sich bei den Waffen um Spielzeugpistolen handelte. Die Männer im Alter von 24 bzw 25 Jahren gaben an, ein privates Video gedreht und sich nichts dabei gedacht zu haben.