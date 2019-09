Männer begehen drei Viertel aller Selbstmorde in der EU

Mehr als drei Viertel aller Selbstmorde in der EU werden laut den aktuellen Zahlen von Männern begangen. Auch in Österreich sind Männer die gefährdete Gruppe.

Ein Prozent aller Todesfälle innerhalb der Europäischen Union sind auf Selbstmord zurückzuführen. Die EU-Länder registrierten im Jahr 2016 insgesamt 53.500 Fälle, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Montag mit. Mehr als drei Viertel aller Selbstmorde bzw. 77 Prozent wurden laut den aktuellen Zahlen von Männern begangen.

EU-weit ist bei 20- bis 24-jährigen Männern der Anteil von beabsichtigter Selbstbeschädigung an den Todesfällen insgesamt mit 21 Prozent am höchsten. Bei den Frauen ist die Altersgruppe zwischen 15 und 19 Jahren mit 16 Prozent am stärksten gefährdet.