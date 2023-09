Männer attackierten 30-Jährigen auf offener Straße in Wien mit dem Messer

Am Mittwoch attackierten zwei Männer in der Wilhelmstraße inWien-Meidling einen 30-jährigen Mann auf offener Straße mit dem Messer und verletzten das Opfer dabei oberflächlich.

Zwei Männer sind Mittwochfrüh in der Wilhelmstraße in Wien-Meidling von einem 25-Jährigen mit einem Taschenmesser angegriffen worden. Der 29- und der 30-Jährige trugen oberflächliche Wunden davon, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Beschuldigte (25) wurde festgenommen, das Messer sichergestellt. Er habe sich damit lediglich verteidigt, machte der libysche Staatsbürger geltend. Alle drei Männer sollen erheblich alkoholisiert gewesen sein.