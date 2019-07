Mängel im Urlaub? Das sollten Sie jetzt machen

Flug verspätet, Hotelzimmer verdreckt, Strand quasi nicht vorhanden. Aus dem Traumurlaub kann schnell ein Albtraum werden. Wenn man Mängel entdeckt, sollte man gleich Maßnahmen treffen.

Die Hauptreisezeit läuft an und damit häufen sich die Beschwerden von Urlaubern, deren Aufenthalt nicht nach Wunsch verlaufen ist. Nicht alle Probleme im Urlaub müssen vom Verbraucher hingenommen werden, informierte das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in einer Aussendung am Montag. Um die Chance auf Schadenersatz zu erhöhen, sollten Mängel sofort gemeldet und Beweise gesichert werden.