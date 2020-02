Mädchen in Wien-Döbling getötet: Verhandlung wohl nicht öffentlich

Vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird am Donnerstag erneut über die Zurechnungsfähigkeit jenes Burschen verhandelt, der im Mai 2018 eine Siebenjährige in Wien-Döbling getötet hat.

Die für Donnerstag am Wiener Landesgericht anberaumte Verhandlung gegen einen Jugendlichen, der am 11. Mai 2018 in Wien-Döbling ein siebenjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft getötet hat, wird vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn bekannt.