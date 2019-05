Mädchen (9) am Schutzweg in Wien-Floridsdorf von Auto erfasst: Lenker beging Fahrerflucht

Ein 48-jähriger PKW-Lenker erfasste am Dienstag in Wien-Floridsdorf ein 9-jähriges Mädchen, das gerade einen Schutzweg überquerte. Nachdem die Einsatzkräfte verständigt wurden, beging der Autolenker Fahrerflucht.

Am 14. Mai befuhr ein 48-jähriger PKW-Lenker kurz vor 20:00 Uhr die Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf und durchfuhr die Kreuzung mit der Ohmgasse in gerader Richtung. Als ein 9-jähriges Mädchen den dortigen Schutzweg überqueren wollte, wurde sie von dem Pkw erfasst.