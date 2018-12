Mädchen (15 & 16) dealten: Wiener Polizei fand über 1.000 Ecstasy-Tabletten

Zwei minderjährige Österreicherinnen und ein 28-jähriger Afghane wurden in den letzten zwei Monaten von der Polizei Wien überwacht und beim Verkauf von Ecstasy beobachtet.

Auf das Duo waren die Ermittler im November im Bereich der Bahnstation Rennweg in Wien-Landstraße aufmerksam geworden und hatten sie seither beobachtet. Schließlich wurde der Scheindeal durchgezogen und beide am 17. November festgenommen. In ihren Wohnungen – er ist Afghane, sie Österreicherin – in Margareten bzw. Meidling entdeckten die Fahnder 9.180 Euro in bar, 675 Gramm Marihuana, 1.079 Ecstasy-Tabletten und kleine Mengen Kokain. Allein im Meidlinger Domizil der Jugendlichen beschlagnahmten die Ermittler 8.500 Euro.