Mackie Messer: Brechts Dreigroschenfilm - Kritik und Trailer zum Film

"Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht". Bertolds Brechts Dreigroschenoper war vor genau 90 Jahren ein Riesenerfolg. Und was damals funktionierte, kann heute auch noch funktionieren - und zeigt einige Parallelen zur heutigen Gesellschaft auf.

“Die Dreigroschenoper” ist Bertolt Brechts wohl bekanntestes Werk. Das 1928 in Berlin uraufgeführte Stück wurde ein Megaerfolg. Nun bringt Joachim A. Lang, lange Leiter des Augsburger Brecht-Festivals, mit “Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm” die turbulenten Ereignisse um eine einst gescheiterte Verfilmung auf die Leinwand – mit Stars wie Lars Eidinger und Tobias Moretti.

“Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm” – Kurzinhalt zum Film

Eidinger spielt den Zigarre rauchenden Brecht, der seine Oper nicht nur als reine Unterhaltung sieht. In unruhigen Zeiten, als bittere Armut herrscht, die Welt auf eine globale Wirtschaftskrise zusteuert und der Nationalsozialismus aufkeimt, will er mit dem Film eine politische Botschaft verbinden. “Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, wie wir durchsetzen”, stellt er fest. Die Filmleute dagegen träumen davon, dass der Film mit den populären Songs von Kurt Weill die Kinokassen klingeln lässt (“Und der Haifisch, der hat Zähne”). Brechts Vorstellungen lehnen sie als zu kompromisslos und radikal ab.