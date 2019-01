MA48 verkauft wieder gebrauchte Fahrzeuge

Die Stadt Wien mustert mehrmals im Jahr alte Fahrzeuge und Geräte aus. Am 14. und 15. Jänner 2019 können die Fahrzeuge und Geräte ersteigert werden.

Von 8.00 bis 13.00 Uhr können die Maschinen in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide) in Augenschein genommen werden. Parallel dazu findet ein Sonderverkauf von Abrollcontainern und Pressen am Lagerplatz Schafflerhof, Schafflerhofstraße 271, 1220 Wien, statt.

Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift “MA 48-VEAU-3618/2019” bis spätestens 21. Jänner 2019, 13.00 Uhr in der Magistratsabteilung 48, 1050 Wien, Einsiedlergasse 2, Erdgeschoß/Zimmer 32 einlangen. Die Anbotsformulare erhalten sie während der Besichtigungszeiten am Lagerplatz der Abschleppgruppe Simmering bzw. am Lagerplatz Schafflerhof (für Besichtigung der Abrollcontainer) oder als Download auf der Homepage der MA 48.