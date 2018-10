MA 48 verkauft wieder gebrauchte Fahrzeuge und Geräte

Bei der MA 48 findet wieder der Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte statt. Dieses Mal sind Kehrmaschinen, Stapler und Anhänger mit dabei.

Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte der MA 48

Am 8. und 9. Oktober 2018 können die Fahrzeuge und Geräte von 08.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide) in Augenschein genommen werden. Besichtigungsort für die Traubenerntemaschine: MA 49, Stadtgut Madgdalenenhof, 1210 Wien, Senderstraße 125, Besichtigungsort für den Radlader: Kompostwerk Lobau, 1220 Wien, Lobgrundstraße 2.