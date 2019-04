MA 48: Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte in Wien-Simmering

Mehrmals im Jahr werden von der Stadt Wien alte Fahrzeuge und Geräte aussortiert. Diese bietet die MA 48 am 15. und 16. April zum Verkauf an.

Immer wieder mustert die Stadt Wien Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes nicht mehr für den städtischen Intensivbetrieb geeignet sind. Diese werden anschließend an private Interessenten zum Verkauf angeboten. Die nächste Verkaufsaktion findet am 15. und 16. April zwischen 08:00 und 13:00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering statt.